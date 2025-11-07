Ночью в Минске мужчина переходил дорогу на красный и попал под машину

«Ночью 23-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по проспекту Пушкина, вблизи дома № 25 совершил наезд на 30-летнего мужчину, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили в УГАИ.
Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД города Минска и следственно-оперативная группа.
ГАИ обращается к пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ: не подвергайте свою жизнь опасности, пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде.