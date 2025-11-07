Ночью в Минске мужчина переходил дорогу на красный и попал под машину

ГАИ обращается к пешеходам, велосипедистам и водителям СПМ: не подвергайте свою жизнь опасности, пересекайте проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте световозвращающие элементы на своей одежде.