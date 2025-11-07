В Башкирии волонтеры помогут в работе с трудными подростками

Новый закон должен сделать работу с трудными подростками более гибкой и эффективной, считают депутаты. Для этого создадут федеральную базу данных, состоящую из двух частей. В первый реестр внесут частных наставников, которые прошли строгий отбор по восьми критериям и теперь смогут работать с молодежью добровольно, без дополнительных разрешений. Во втором реестре соберут информацию о некоммерческих организациях, готовых участвовать в этой работе.