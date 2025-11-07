В Башкирии волонтеры помогут в работе с трудными подростками

В Башкирии планируют создать новую систему наставничества для подростков, состоящих на учете. Депутаты республиканского парламента поддержали соответствующий законопроект в первом чтении.
Как пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев, сейчас помощь таким детям оказывают преимущественно образовательные, медицинские и социальные учреждения. Это довольно закрытая система, куда сторонние организации и волонтеры могут попасть только по специальному разрешению.
Новый закон должен сделать работу с трудными подростками более гибкой и эффективной, считают депутаты. Для этого создадут федеральную базу данных, состоящую из двух частей. В первый реестр внесут частных наставников, которые прошли строгий отбор по восьми критериям и теперь смогут работать с молодежью добровольно, без дополнительных разрешений. Во втором реестре соберут информацию о некоммерческих организациях, готовых участвовать в этой работе.
Рассмотрением заявок и включением кандидатов в списки будет заниматься специальная комиссия. Родители подростков, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, получат право самостоятельно выбирать наставника для своего ребёнка из официального перечня.
По мнению Толкачева, эти изменения не только упростят работу комиссий, но и предоставят семьям возможность самим решать, кто будет помогать их детям.
