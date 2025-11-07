В Миассе мужчина получил срок в колонии за подпольную мастерскую взрывчатки

В Миассе городской суд приговорил местного жителя к 7,5 года колонии строгого режима за организацию подпольного производства взрывчатых веществ. Об этом сообщили в УФСБ России по Челябинской области.
Мужчина также обязан выплатить штраф в размере 200 000 рублей. Деятельность преступника была пресечена в ходе совместной операции УФСБ и МВД по Челябинской области.
В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ. Приговор пока не вступил в законную силу.