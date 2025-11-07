Ангарский маньяк Попков намекнул, что готовится вспомнить новые убийства

Ангарский маньяк Михаил Попков намекнул, что готовится вспомнить новые убийства. Об этом корреспонденту КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
— Он заявил, что якобы уже признался во всех преступлениях, совершенных в Ангарске, — рассказал старший следователь Следственного отдела по Ангарску Евгений Рожин.
Это не первое его подобное заявление. Ранее Попков он уже упоминал подобные случаи, после которых и всплыли новые детали. Вероятно, он намекает на то, что в Иркутске были совершены и другие убийства, о которых маньяк пока умалчивает.
Во время допроса 61-летний Попков вспомнил кровавый эпизод и продлил себе «отпуск» в родных краях. На этот раз он сознался в убийстве двух молодых женщин, которое совершил 17 лет назад.