Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ангарский маньяк Попков намекнул, что готовится вспомнить новые убийства

Михаил Попков заявил, что уже признался во всех преступлениях, совершенных в Ангарске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ангарский маньяк Михаил Попков намекнул, что готовится вспомнить новые убийства. Об этом корреспонденту КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

— Он заявил, что якобы уже признался во всех преступлениях, совершенных в Ангарске, — рассказал старший следователь Следственного отдела по Ангарску Евгений Рожин.

Это не первое его подобное заявление. Ранее Попков он уже упоминал подобные случаи, после которых и всплыли новые детали. Вероятно, он намекает на то, что в Иркутске были совершены и другие убийства, о которых маньяк пока умалчивает.

Во время допроса 61-летний Попков вспомнил кровавый эпизод и продлил себе «отпуск» в родных краях. На этот раз он сознался в убийстве двух молодых женщин, которое совершил 17 лет назад.