Российского криптомиллионера и его жену убили в ОАЭ

Как сообщает 112, один из самых известных проектов Новака был связан с созданием криптокошелька. Инвесторам предлагалось покупать токены с условием, что их нельзя будет продавать в течение трех лет. Порог входа в проект начинался от одного миллиона долларов. Утверждается, что с помощью этой схемы Новак мог похитить и вывести около 500 миллионов долларов.