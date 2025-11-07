Ричмонд
Российского криптомиллионера и его жену убили в ОАЭ

В ОАЭ убит российский криптомиллионер Роман Новак вместе с супругой. Ранее предприниматель был судим за мошенничество и, по некоторым данным, похитил у инвесторов около $500 млн.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российский криптотрейдер Роман Новак и его жена были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах. Супруги были похищены, а после неудачной попытки получить выкуп — убиты, сообщает телеграм-канал Mash.

Пара пропала в начале октября. Вскоре после исчезновения их телефоны перестали отвечать, при этом последний сигнал был зафиксирован в Кейптауне, что, вероятно, было сделано для того, чтобы запутать следствие.

По предварительной информации, незадолго до исчезновения супруги планировали приобрести недвижимость в ОАЭ и имели при себе крупную сумму наличных. Вероятнее всего, именно они и стали причиной нападения.

Подозреваемые в организации убийства уже задержаны. По данным Mash, это граждане России. В настоящее время готовится их экстрадиция в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.

Роман Новак был известен своей сомнительной репутацией. По данным телеграм-канала 112, в 2018 году предприниматель был осужден и отбывал срок в колонии по делу о мошенничестве. После освобождения он вместе с семьей переехал в Дубай, где вел роскошный образ жизни.

Как сообщает 112, один из самых известных проектов Новака был связан с созданием криптокошелька. Инвесторам предлагалось покупать токены с условием, что их нельзя будет продавать в течение трех лет. Порог входа в проект начинался от одного миллиона долларов. Утверждается, что с помощью этой схемы Новак мог похитить и вывести около 500 миллионов долларов.

Mash пишет, что для повышения своего авторитета он также представлялся инвесторам членом совета директоров и заместителем вице-президента Telegram. У убитой пары остались несовершеннолетние дети.