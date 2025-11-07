ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

Сегодня около 09.00 42-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по проспекту Дзержинского, вблизи здания № 43А по улице Гурского, по предварительной информации, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем BYD, который от удара отбросило на остановившийся автомобиль Hyundai.
После столкновения Chevrolet совершил наезд на разделительное ограждение. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД города Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.