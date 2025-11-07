ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

Сегодня около 09.00 42-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по проспекту Дзержинского, вблизи здания № 43А по улице Гурского, по предварительной информации, из-за несоблюдения безопасной дистанции совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем BYD, который от удара отбросило на остановившийся автомобиль Hyundai.