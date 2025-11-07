«Позвонила девочка и сообщила, что отец нанес матери ножевые ранения». Милиционер применил оружие против жителя Мозыря, который пошел на него с ножом

«Подозреваемый в убийстве пошел с ножом на милиционера. Применялось оружие», — сказано в сообщении.
Ночью 7 ноября в Мозырский РОВД позвонила девочка, сообщившая, что ее отец нанес матери ножевые ранения. По названному адресу незамедлительно приехали сотрудники милиции. Из квартиры, которая расположена на первом этаже, доносились крики о помощи, стоны. Так как дверь была закрыта, милиционер проник в жилье через открытое окно.
«На полу он увидел лежащую в крови женщину, а рядом пьяного мужчину с ножом в руках. Неоднократные законные требования сотрудника бросить оружие агрессор проигнорировал и направился в сторону милиционера. Чтобы обезвредить дебошира, участковый инспектор применил табельный пистолет», — озвучили подробности в МВД.
В ведомстве сообщили, что в больницу были доставлены 41-летний фигурант и его 33-летняя жена (она находится в тяжелом состоянии). В пресс-службе уточнили, что дети в порядке, их передали родственникам. Проводится проверка. Действиям жителя Мозыря будет дана правовая оценка. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности.
