«Позвонила девочка и сообщила, что отец нанес матери ножевые ранения». Милиционер применил оружие против жителя Мозыря, который пошел на него с ножом

В ведомстве сообщили, что в больницу были доставлены 41-летний фигурант и его 33-летняя жена (она находится в тяжелом состоянии). В пресс-службе уточнили, что дети в порядке, их передали родственникам. Проводится проверка. Действиям жителя Мозыря будет дана правовая оценка. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности.