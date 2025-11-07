Жители Татарстана теряют деньги из-за поддельных сайтов: в МВД РТ рассказали, как защититься

Жители Татарстана продолжаются попадаться на уловки аферистов через фишинговые сайты и рассылки в мессенджерах, пишет ИА «Татар-информ». Мошенники создают их для кражи персональных данных и банковских средств, сообщили в МВД республики.
Поддельный сайт вместо настоящего.
Покупка электроники или оплата услуг в интернете может обернуться потерей денег и визитом в полицию. В МВД Татарстана предупреждают: число фишинговых сайтов растет, и даже опытные пользователи нередко становятся их жертвами.
Фишинговые сайты представляют собой поддельные страницы, внешне полностью копирующие официальные ресурсы компаний или ведомств. Через них злоумышленники похищают персональные данные и средства.
Как пояснил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов, сейчас большая часть интернет-мошенничеств совершается именно с помощью таких подделок.
Если раньше на уловки чаще попадались пожилые люди, то сегодня мошенники активно обманывают и тех, кто хорошо разбирается в цифровых сервисах.
«Обновите данные» — и потеряете все.
Один из распространенных способов вовлечь человека в мошенническую схему — создать группу в мессенджере. По словам Радиса Юсупова, злоумышленники формируют чаты от имени детских садов, школ или компаний, а затем начинают писать участникам якобы от имени руководства. Они предлагают «обновить личные данные» и присылают ссылку, ведущую на поддельный сайт. Иногда через такие группы предлагают оплатить товар или услугу — и в обоих случаях человек оказывается на фишинговой странице.
Тем, кто переходит по таким ссылкам, угрожает не только потеря денег, но и кража личной информации. Мошенники внедряют вирусы, которые считывают данные с телефонов и компьютеров, в том числе из банковских приложений и Госуслуг.
Юсупов отметил, что при попытке оплаты через фальшивый сайт человек рискует полностью обнулить свой счет. Если на легальных площадках требуется лишь номер карты, то фишинговые ресурсы запрашивают расширенные данные, достаточные для вывода средств.
Фейковые уведомления от Госуслуг.
Особенно опасны поддельные сайты, маскирующиеся под государственные. Сотрудник МВД рассказал, что мошенники часто рассылают письма и сообщения от имени портала Госуслуг, утверждая, будто аккаунт пользователя взломан. Они убеждают «обновить пароль» или «проверить данные», а на самом деле перенаправляют на фишинговую копию сайта.
Получив логин и пароль, злоумышленники моментально получают доступ к реальному аккаунту, где могут оформить кредиты, переоформить имущество или похитить персональные сведения. Юсупов подчеркнул: внешне такие сайты выглядят убедительно, и понять подмену можно лишь по мелким деталям — домену, ошибкам в тексте и отсутствию защищенного соединения.
Ловушки интернет-магазинов.
По наблюдениям полиции, чаще всего фишинговые сайты маскируются под интернет-магазины стройматериалов, автозапчастей и электроники. Мошенники предлагают скидки, акции, «распродажи» и заманивают низкими ценами. Однако за привлекательным предложением не стоит никакой реальной компании.
Представитель МВД советует всегда проверять, существует ли указанный адрес магазина и есть ли у него действующие контакты. Также стоит обращать внимание на доменное имя — аферисты часто меняют одну букву в названии или добавляют лишний символ, создавая почти неотличимую копию оригинала.
Проверка домена и срок жизни сайта.
Чтобы отличить поддельный сайт от настоящего, специалисты рекомендуют проверять его через сервис Whois. Он показывает дату создания и регистратора домена. Если сайт появился недавно, это тревожный сигнал. По словам Юсупова, фишинговые ресурсы редко «живут» дольше двух-трех месяцев: их быстро выявляют и блокируют, после чего мошенники создают новые.
Еще один способ распознать подделку — обратить внимание на окончание доменного имени. Как пояснил сотрудник МВД, большинство российских сайтов заканчиваются на «.ru», тогда как фишинговые часто используют зарубежные домены вроде «.net» или «.com».
Кроме того, тексты на таких страницах нередко содержат грамматические ошибки — это результат того, что сайты создаются на скорую руку.
Контекстная реклама и ложные розыгрыши.
Особую активность мошенники проявляют в периоды распродаж и акций — например, в «черную пятницу». По словам Юсупова, фишинговые сайты продвигаются через контекстную рекламу: человек вводит запрос в поисковике и в верхней строке видит поддельную ссылку, оплачиваемую аферистами. Проверить подлинность ресурса можно, внимательно изучив адрес и убедившись, что это именно официальный сайт.
Еще одна уловка — баннеры с обещаниями призов и выигрышей. Пользователь видит сообщение, что «стал победителем» и должен перейти по ссылке, чтобы получить награду. После перехода сайт требует ввести персональные данные, коды из СМС или номер банковской карты. Юсупов советует для таких случаев использовать отдельную карту с нулевым балансом и без кредитного лимита — на нее можно временно переводить нужную сумму для оплаты.
Блокировка мошеннических страниц.
По данным Роскомнадзора, только за 2024 год было заблокировано более 44,5 тысячи фишинговых сайтов. Тем не менее, мошенники продолжают придумывать новые способы обмана. Чтобы казаться надежными, они добавляют на свои ресурсы фальшивые отзывы и комментарии.
Юсупов отметил, что особенно часто подобные приемы используют создатели поддельных интернет-магазинов. На их страницах можно увидеть только положительные отклики, тогда как на независимых площадках уже есть жалобы от пострадавших покупателей.
Осторожность — лучшая защита.
В МВД Татарстана напоминают: фишинговые сайты — один из самых распространенных способов онлайн-мошенничества. Чтобы не стать жертвой, важно внимательно проверять адреса сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить личные данные без уверенности в безопасности ресурса.
Полиция рекомендует пользоваться только официальными приложениями и сайтами, избегать контекстной рекламы и не доверять сообщениям о «выигрышах» и «блокировках аккаунта».