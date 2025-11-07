Жители Татарстана теряют деньги из-за поддельных сайтов: в МВД РТ рассказали, как защититься

Один из распространенных способов вовлечь человека в мошенническую схему — создать группу в мессенджере. По словам Радиса Юсупова, злоумышленники формируют чаты от имени детских садов, школ или компаний, а затем начинают писать участникам якобы от имени руководства. Они предлагают «обновить личные данные» и присылают ссылку, ведущую на поддельный сайт. Иногда через такие группы предлагают оплатить товар или услугу — и в обоих случаях человек оказывается на фишинговой странице.