В Симферополе молодые люди избили прохожего — СК проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе несколько молодых людей с похожим на пистолет предметом напали на мужчину, следователи проводят проверку. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: ГСУ СК России по РК и Севастополю

«В ходе мониторинга социальных сетей… была выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей пристают к прохожему мужчине, наносят ему удары в область головы, угрожая ему предметом, похожим на пистолет. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному подразделению незамедлительно организовать процессуальную проверку по статье 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.

Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них», — отметили в пресс-службе прокуратуры.