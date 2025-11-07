В Симферополе молодые люди избили прохожего — СК проводит проверку

«В ходе мониторинга социальных сетей… была выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей пристают к прохожему мужчине, наносят ему удары в область головы, угрожая ему предметом, похожим на пистолет. Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил следственному подразделению незамедлительно организовать процессуальную проверку по статье 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.
Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к противоправным действиям лиц.
Прокуратура Крыма также проводит собственную проверку. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в районе проспекта Победы.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны органов профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них», — отметили в пресс-службе прокуратуры.