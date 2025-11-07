Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря

Бывший руководитель управления делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников останется под домашним арестом до 9 декабря 2025 года включительно.

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда. Решение принял Московский районный суд 5 ноября.

Напомним, Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам Бортников и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.

Напомним, 5 августа мера пресечения была изменена: вместо содержания под стражей Бортников был переведен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября.