Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили домашний арест до 9 декабря

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного суда. Решение принял Московский районный суд 5 ноября.
Напомним, Юрия Бортникова задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, он может быть причастен к хищению значительных бюджетных средств. Сам Бортников и его защита категорически отрицают предъявленные обвинения.
Напомним, 5 августа мера пресечения была изменена: вместо содержания под стражей Бортников был переведен под домашний арест.
Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд продлил арест предпринимателю Дзепе до 22 ноября.