Подростки, устроившие погром на кладбище, не будут наказаны

«Сотрудники полиции установили личности причастных к инциденту. Это двое подростков — местных жителей, — 12 и 14 лет. Объяснить свой ужасный поступок молодые люди не смогли, — рассказала корреспонденту chel.aif.ru начальник пресс-службы ГУВД Курганской области Надежда Соболева. — Но так как в силу возраста они не подлежат уголовному преследованию, возбуждать уголовное дело не стали. С несовершеннолетними провели беседу. А отвечать за их деяния будут их законные представители, которых привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Это неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».