Подростки, устроившие погром на кладбище, не будут наказаны

На земле оказались более десятка различных надгробий — от простых деревянных крестов до дорогих мраморных и гранитных плит.
Пугающую картину обнаружили в начале ноября 2025 года местные жители, пришедшие сделать традиционную предзимнюю уборку могил. Они обратились в полицию, и та установила вандалов. Ими оказались двое подростков. Их родителей привлекли к административной ответственности.
Корреспондент chel.aif.ru выяснил, чем грозит подобный поступок с точки зрения закона земного, и чем он чреват, если допустить наличие неких невидимых сил.
Погром за погромом
Дикое с точки зрения обывателя происшествие в Верхнеключевском всколыхнуло всё Зауралье. ЧП на местных погостах в Курганской области происходят с пугающей регулярностью.
Так, у местных жителей до сих пор в памяти случай в селе Глядянское в Притобольном районе. Там в июле 2023 года вандалы также сломали памятники, а на некоторых нарисовали непристойные рисунки.
В ноябре того же года в селе Сарт-Абдрашево Сафакулевского района прямо с могилы украли памятник стоимостью 17 тысяч рублей. Оказалось, что это сделали работники ритуального салона — они обработали надгробие и продали кому-то как новое.
А годом ранее на Рябковском кладбище в Кургане с могилы пятилетнего мальчика украли все игрушки и сломали декоративную фигурку.
Недетская шалость
В полиции объясняют: найти злоумышленников в таких случаях очень сложно. На небольших кладбищах в обычные дни очень малолюдно — свидетелей нет, камер наружной фиксации — тем более. Но в Верхнеключевском силовики отработали чётко. Они выяснили, кто глумился над надгробиями.
«Сотрудники полиции установили личности причастных к инциденту. Это двое подростков — местных жителей, — 12 и 14 лет. Объяснить свой ужасный поступок молодые люди не смогли, — рассказала корреспонденту chel.aif.ru начальник пресс-службы ГУВД Курганской области Надежда Соболева. — Но так как в силу возраста они не подлежат уголовному преследованию, возбуждать уголовное дело не стали. С несовершеннолетними провели беседу. А отвечать за их деяния будут их законные представители, которых привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Это неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию».
Статья, по которой привлекли законных представителей, предусматривает штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ерунда в сравнении с нанесённым ущербом. А определить его размер должны близкие усопших, чтобы затем подать в суд иск для возмещения причинённого вреда. Учитывая, что только обычный мраморный памятник с постаментом стоит от 30 тысяч, а гранитный вдвое дороже, безрассудная выходка отпрысков может выйти их родителям в копеечку.
Легко отделались
Подросткам повезло, что они подростки и не подлежат уголовному наказанию. Хотя теперь будут состоять на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Вообще же, подобные случаи можно классифицировать по нескольким статьям уголовного кодекса России, объяснил юрист Андрей Кузнецов: «Во-первых, хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. А это уже от штрафа 300 тысяч до пяти лет лишения свободы. Во-вторых, надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Эта статья предусматривает до года исправительных работ или три месяца ареста, а если преступление групповое, то до пяти лет колонии».
А в некоторых случаях могильные погромы можно расценить, как оскорбление чувств верующих.
«Кресты на могиле являются принадлежностью усопшего к христианской религии, полумесяц — к исламу, а Звезда Давида — к иудаизму. Считаю, что их осквернение на надгробных памятниках можно причислить к оскорблению чувств верующих», — заметил православный активист Челябинской епархии Олег Козлов.
Наказание с того света
Все религии мира крайне уважительно и почтительно относятся к умершим предкам. Поэтому любые проявления вандализма на кладбищах считаются оскорблением памяти умерших, издевательством над местом последнего пристанища, неуважением к правилам жизни или обрядам той или иной конфессии.
Молва гласит: помимо светского наказания за подобные поступки может прийти «ответка» с того света, если допускать его существование. Из громких случаев можно вспомнить вскрытие гробницы фараона Тутанхамона экспедицией Говарда Картера. Как считают приверженцы оккультизма, от проклятья правителя Египта скончались 10 участников тех событий.
Из менее известных — городская легенда о том, как в конце 1970-х годов на Успенском кладбище в Челябинске погибли двое гробокопателей. Рассказывают, что молодые люди разрыли могилу известного человека, с которым захоронили все его ордена и медали. И когда стали вскрывать гроб, чтобы их достать, земля под их ногами провалилась, и оба рухнули вниз в некий естественный провал, образованный подземными водами.
Может, такого и не было, но как в анекдоте: в советское время учительница приказала школьникам громко крикнуть «Бога нет! Все так и сделали, кроме одного. На вопрос “почему” юный пионер ответил: “Если его нет, то зачем кричать? Всё равно же не услышит. А если есть, то зачем портить отношения?”.