Полиция Краснодара проверяет информацию о молодежных бандах

Так, 3 ноября в дежурную часть ОП Калинино УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что ее 14-летняя дочь была избита у школы № 104 на улице Героя Яцкова. По данным полиции, телесные повреждения девочке нанесла 16-летняя краснодарка, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.