Полиция Краснодара проверяет информацию о молодежных бандах

В Краснодаре полиция проводит проверку сообщений о противоправных действиях подростков в микрорайоне Губернский.

Источник: Коммерсантъ

В соцсетях появились публикации, в которых жители города указывают на драки и избиения, в том числе детей. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Так, 3 ноября в дежурную часть ОП Калинино УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что ее 14-летняя дочь была избита у школы № 104 на улице Героя Яцкова. По данным полиции, телесные повреждения девочке нанесла 16-летняя краснодарка, состоящая на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

По данному факту назначены медицинские экспертизы, после завершения которых будет принято процессуальное решение. Кроме того, сотрудники полиции проводят проверки по всем указанным в публикациях случаям, устанавливают возможных участников группы и их причастность к противоправным действиям.

Граждан просят сообщать о любой известной информации о подобных инцидентах по телефону 102.