Крымский мост сейчас — обстановка после возобновления движения

Мост закрыли в четверг в 11:35. Находящихся на мостовом переходе и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Ограничение продлилось 20 минут, после чего проезд возобновили.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности — в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.