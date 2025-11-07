Момент смертельного ДТП в Шелеховском районе попал на видео. Авария произошла на 69 километре трассы «Байкал» утром 7 ноября недалеко от поселка Граматуха.
— 44-летний владелец автомобиля «Toyota Corolla», двигаясь в сторону Слюдянки и не справился с управлением, — пояснили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции.
Кадры смертельной аварии попали на видеорегистратор фуры, которая и стала вторым участником дорожного инцидента. На большой скорости черная иномарка вылетела боком на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Scania». Из-за сильного удара водитель универсала погиб на месте до приезда медиков.
