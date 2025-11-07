Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент смертельного ДТП в Шелеховском районе попал на видео

«Toyota Corolla» столкнулась с большегрузом при выезде на встречную полосу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Момент смертельного ДТП в Шелеховском районе попал на видео. Авария произошла на 69 километре трассы «Байкал» утром 7 ноября недалеко от поселка Граматуха.

— 44-летний владелец автомобиля «Toyota Corolla», двигаясь в сторону Слюдянки и не справился с управлением, — пояснили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции.

Кадры смертельной аварии попали на видеорегистратор фуры, которая и стала вторым участником дорожного инцидента. На большой скорости черная иномарка вылетела боком на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом «Scania». Из-за сильного удара водитель универсала погиб на месте до приезда медиков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за похищение человека группу лиц в Приангарье заключили под стражу. Семеро жителей Ангарска, в возрасте от 19 до 39 лет, задумали завладеть чужим имуществом.