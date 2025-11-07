Поджег диван в отместку жене: омич спровоцировал пожар в многоэтажке

Вечером 6 ноября 68-летний житель Кировского округа Омска позвонил в полицию и сказал, что собирается поджечь свою квартиру. Позже по адресу его проживания зафиксировали возгорание. Деталями инцидента поделились в УМВД.
На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Спасатели эвакуировали из дома около 50 человек. Обошлось без пострадавших. Пожар на четвертом этаже был успешно ликвидирован. Огнем повредило одну из трех комнат в квартире. Кроме того, материальный ущерб был причинен четырем соседним помещениям.
Полицейские задержали подозреваемого на месте ЧП. По предварительным данным, мужчина поссорился с супругой, которая давно проживает отдельно.
«Он пояснил, что не смог дозвониться жене и поджег диван, на котором она раньше спала, с целью мести», — сообщили в правоохранительных органах.
По данным ведомства, гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее мы рассказали, что шестерым омичам грозят серьезные тюремные сроки за серию вооруженных нападений.