Поджег диван в отместку жене: омич спровоцировал пожар в многоэтажке

На место происшествия выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа. Спасатели эвакуировали из дома около 50 человек. Обошлось без пострадавших. Пожар на четвертом этаже был успешно ликвидирован. Огнем повредило одну из трех комнат в квартире. Кроме того, материальный ущерб был причинен четырем соседним помещениям.