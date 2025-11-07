Мошенники выманили 22 млн рублей у пенсионера из Петербурга

Накануне, 6 ноября, в полицию пришел 86-летний житель дома на проспекте Энгельса Выборгского района. Пожилой мужчина был в отчаянии, поскольку стал очередной жертвой мошенников, однако понял это не сразу. Он пояснил, что на протяжении почти трех недель ему звонил неизвестный, который в конце концов убедил его под предлогом защиты накоплений передать курьеру последние сбережения. Последний приходил к дому пенсионера три раза. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— По предварительной информации, в общей сложности пострадавшего лишили 21,7 миллиона рублей, — уточнили в ведомстве.
Услышанное стало основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Полицейские начали разыскивать всех причастных к преступлению.
