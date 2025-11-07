Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники выманили 22 млн рублей у пенсионера из Петербурга

Пожилой житель Выборгского района поддался на уловку афериста.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 6 ноября, в полицию пришел 86-летний житель дома на проспекте Энгельса Выборгского района. Пожилой мужчина был в отчаянии, поскольку стал очередной жертвой мошенников, однако понял это не сразу. Он пояснил, что на протяжении почти трех недель ему звонил неизвестный, который в конце концов убедил его под предлогом защиты накоплений передать курьеру последние сбережения. Последний приходил к дому пенсионера три раза. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— По предварительной информации, в общей сложности пострадавшего лишили 21,7 миллиона рублей, — уточнили в ведомстве.

Услышанное стало основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Полицейские начали разыскивать всех причастных к преступлению.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала про другого пенсионера из скромной панельки на севере Петербурга, который из-за аферистов потерял еще больше денег — 50 миллионов рублей.