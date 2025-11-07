Врачи кардиоцентра в Уфе спасли мужчину после серии сложных операций на аорте

За последние годы пациенту выполнили несколько серьезных хирургических вмешательств: в 2016 году ему заменили восходящий отдел аорты, а затем провели протезирование сердечного клапана. В 2025 году кардиохирурги выполнили третью реконструктивную операцию по методике Бенталла-Де Боно, в ходе которой заменили корень аорты и установили искусственный клапан.