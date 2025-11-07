Врачи кардиоцентра в Уфе спасли мужчину после серии сложных операций на аорте

В Республиканском кардиологическом центре вылечили 40-летнего мужчину, страдавшего сложным заболеванием аорты. Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, история его лечения в этом медицинском учреждении началась еще в 2010 году, когда он впервые поступил с расслаивающей аневризмой.
За последние годы пациенту выполнили несколько серьезных хирургических вмешательств: в 2016 году ему заменили восходящий отдел аорты, а затем провели протезирование сердечного клапана. В 2025 году кардиохирурги выполнили третью реконструктивную операцию по методике Бенталла-Де Боно, в ходе которой заменили корень аорты и установили искусственный клапан.
Во время этой сложной процедуры хирурги смогли ликвидировать ложный канал, который сохранялся после предыдущего расслоения, и полностью восстановить нормальное анатомическое строение сосуда.
Как пояснил Рахматуллин, операцию проводила специализированная бригада медиков под руководством заведующего отделением Рамиля Ижбульдина. Вместе с ним работали сердечно-сосудистые хирурги Алексей Кислицын и Артур Арсланов, анестезиолог-реаниматолог Пётр Худяков, а также медицинские сёстры Ксения Ляпунова и Ольга Князева.
