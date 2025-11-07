Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каменске-Уральском автокран сбил женщину на пешеходном переходе

Водитель автокрана не уступил дорогу пешеходу в Каменске-Уральском и сбил его.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Каменске-Уральском водитель автокрана сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла, когда он поворачивал с улицы Восточная на Трудовые резервы и не уступил дорогу пешеходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

45-летняя женщина получила серьезные травмы спины, головы и ног. Ее доставили в больницу.

— За рулем транспорта находился 34-летний водитель, местный житель, стаж вождения которого в данной категории составляет четыре года, — уточнили в ГАИ.

Водитель объяснил, что не увидел пешехода из-за стрелы крана, а когда проверял отсутствие пешеходов слева, то не заметил женщину справа.

При этом проверка выявила несколько административных нарушений: отсутствие действующей диагностической карты, неисправности транспортного средства, отсутствие путевого листа у водителя. Возбуждены дела за непредоставление преимущества пешеходу и причинение травм средней тяжести.

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и учитывать габариты управляемого транспорта.