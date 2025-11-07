В Каменске-Уральском автокран сбил женщину на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском водитель автокрана сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла, когда он поворачивал с улицы Восточная на Трудовые резервы и не уступил дорогу пешеходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
45-летняя женщина получила серьезные травмы спины, головы и ног. Ее доставили в больницу.
— За рулем транспорта находился 34-летний водитель, местный житель, стаж вождения которого в данной категории составляет четыре года, — уточнили в ГАИ.
Водитель объяснил, что не увидел пешехода из-за стрелы крана, а когда проверял отсутствие пешеходов слева, то не заметил женщину справа.
При этом проверка выявила несколько административных нарушений: отсутствие действующей диагностической карты, неисправности транспортного средства, отсутствие путевого листа у водителя. Возбуждены дела за непредоставление преимущества пешеходу и причинение травм средней тяжести.
ГАИ напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и учитывать габариты управляемого транспорта.