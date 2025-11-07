В Каменске-Уральском автокран сбил женщину на пешеходном переходе

В Каменске-Уральском водитель автокрана сбил женщину на пешеходном переходе. Авария произошла, когда он поворачивал с улицы Восточная на Трудовые резервы и не уступил дорогу пешеходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.