На Урале вынесли приговор 20-летней девушке за убийство дочери

По версии следствия, молодая мать Анастасия Яшенкова перекрыла дыхательные пути двухмесячному ребенку, отчего девочка скончалась. Женщина, когда поняла, что ребенок умер, написала прощальную записку мужу и скрылась. Она была задержана на автовокзале в Пышминском районе.