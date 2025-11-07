На Урале вынесли приговор 20-летней девушке за убийство дочери

В Свердловском областном суде 7 ноября вынесли приговор 20-летней жительнице Камышловского района, которая убила маленькую дочь из-за громкого плача. Инцидент случился 25 июня этого года.
По версии следствия, молодая мать Анастасия Яшенкова перекрыла дыхательные пути двухмесячному ребенку, отчего девочка скончалась. Женщина, когда поняла, что ребенок умер, написала прощальную записку мужу и скрылась. Она была задержана на автовокзале в Пышминском районе.
Суд назначил Анастасии наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.