Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Башкирии 41-летний мужчина погиб в ДТП с бензовозом

На трассе в Башкирии бензовоз спровоцировал смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили в ГАИ по РБ, днем 7 ноября на 271-м километре автодороги «Уфа — Оренбург» 58-летний водитель бензовоза «Фредлайнер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота RAV4».

В результате лобового удара 41-летний пассажир легковой машины скончался на месте от полученных травм. Водителя «Тойоты» доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и другие оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.