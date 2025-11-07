На трассе в Башкирии 41-летний мужчина погиб в ДТП с бензовозом

В Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщили в ГАИ по РБ, днем 7 ноября на 271-м километре автодороги «Уфа — Оренбург» 58-летний водитель бензовоза «Фредлайнер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота RAV4».
В результате лобового удара 41-летний пассажир легковой машины скончался на месте от полученных травм. Водителя «Тойоты» доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и другие оперативные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
