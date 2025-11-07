В Уфе закончился сезон электросамокатов

Согласно предоставленным данным, за текущий сезон услугами проката воспользовались более 800 тысяч жителей столицы Башкирии. Этот показатель означает, что как минимум одну поездку на самокатах совершили более 70% уфимцев. Для сравнения: шесть лет назад, когда сервис только начинал работу в городе, его клиентами были всего шесть тысяч человек. Таким образом, популярность кикшеринга выросла в 24 раза.