В Уфе закончился сезон электросамокатов

В Уфе официально завершился сезон проката электросамокатов. Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, подвели итоги и сообщили о значительном росте популярности этого вида транспорта.
Согласно предоставленным данным, за текущий сезон услугами проката воспользовались более 800 тысяч жителей столицы Башкирии. Этот показатель означает, что как минимум одну поездку на самокатах совершили более 70% уфимцев. Для сравнения: шесть лет назад, когда сервис только начинал работу в городе, его клиентами были всего шесть тысяч человек. Таким образом, популярность кикшеринга выросла в 24 раза.
Наиболее востребованными маршрутами для поездок стали улицы Ленина и 50-летия Октября, проспект Октября, а также Первомайская улица и улица Степана Кувыкина. Пик активности пользователей приходился на вечерние часы рабочих дней — с 18:00 до 20:00 со вторника по четверг.
Ранее также стало известно, что в текущем сезоне количество ДТП с участием электросамокатов сократилось на 34% по сравнению с предыдущим периодом.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.