Причиной ДТП с погибшим в Прикамье водителем МАЗа стала остановка сердца

Остановка сердца стала причиной ДТП с погибшим в Пермском крае водителем грузовика МАЗ, сообщает государственная инспекция труда.
Как рассказывает ведомство, смертельная авария случилась в одном из карьеров 11 сентября. Водитель грузового авто МАЗ находился на месторождении известняка и гипса, когда автомобиль скатился с уступа карьера.
После его гибели была собрана комиссия для расследования инцидента. В неё вошли представители администрации Кишертского округа, Ростехнадзора, СФР и самой инспекции. Своё заключение также представили эксперты.
Как оказалось, смерть мужчины наступила из-за заболевания сердечно-сосудистой системы, которое обострилось на фоне алкогольной интоксикации. Комиссия сделала вывод, что трагедия не связана с нарушением техпроцесса.
«Кроме того, в ходе расследования установлены многочисленные нарушения требований охраны труда, в частности — непроведение водителю предрейсового медицинского осмотра, также водитель был лишён права управления транспортным средством, однако допущен к управлению автомобилем МАЗ», — заключили в государственной инспекции Прикамья.
Работодатель погибшего был оштрафован за допущенные нарушения.