Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной ДТП с погибшим в Прикамье водителем МАЗа стала остановка сердца

Мужчина погиб на карьере в Кишертском округе.

Источник: Аргументы и факты

Остановка сердца стала причиной ДТП с погибшим в Пермском крае водителем грузовика МАЗ, сообщает государственная инспекция труда.

Как рассказывает ведомство, смертельная авария случилась в одном из карьеров 11 сентября. Водитель грузового авто МАЗ находился на месторождении известняка и гипса, когда автомобиль скатился с уступа карьера.

После его гибели была собрана комиссия для расследования инцидента. В неё вошли представители администрации Кишертского округа, Ростехнадзора, СФР и самой инспекции. Своё заключение также представили эксперты.

Как оказалось, смерть мужчины наступила из-за заболевания сердечно-сосудистой системы, которое обострилось на фоне алкогольной интоксикации. Комиссия сделала вывод, что трагедия не связана с нарушением техпроцесса.

«Кроме того, в ходе расследования установлены многочисленные нарушения требований охраны труда, в частности — непроведение водителю предрейсового медицинского осмотра, также водитель был лишён права управления транспортным средством, однако допущен к управлению автомобилем МАЗ», — заключили в государственной инспекции Прикамья.

Работодатель погибшего был оштрафован за допущенные нарушения.