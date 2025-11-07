Ричмонд
В Москве будут судить лжеинвестора за 23 аферы на 122 млн рублей

В Москве завершено расследование дела серийного мошенника. Выдавая себя за успешного бизнесмена и инвестора, он обманул 23 человека на 122 млн рублей. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Житель Москвы, выдававший себя за успешного инвестора, предстанет перед судом по обвинению в серии мошенничеств на общую сумму более 122 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, подозреваемый знакомился с потенциальными жертвами на тренингах по инвестициям. Создавая образ преуспевающего предпринимателя, он втирался в доверие и предлагал вложиться в якобы высокодоходные бизнес-проекты, обещая быструю и крупную прибыль.

Одной из жертв афериста стала предпринимательница из Санкт-Петербурга, которая доверила ему семь миллионов рублей. Чтобы усыпить бдительность, мужчина сначала выплатил ей более 750 тысяч рублей под видом процентов, после чего прекратил выходить на связь.

В ходе расследования была установлена причастность фигуранта как минимум к 23 преступным эпизодам. Он был задержан в Тульской области и помещен под домашний арест.

Как сообщила Ирина Волк, предварительное расследование завершено. Уголовное дело уже направлено в Тверской районный суд Москвы, где вскоре начнется его рассмотрение.

