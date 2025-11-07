В Москве будут судить лжеинвестора за 23 аферы на 122 млн рублей

Житель Москвы, выдававший себя за успешного инвестора, предстанет перед судом по обвинению в серии мошенничеств на общую сумму более 122 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По версии следствия, подозреваемый знакомился с потенциальными жертвами на тренингах по инвестициям. Создавая образ преуспевающего предпринимателя, он втирался в доверие и предлагал вложиться в якобы высокодоходные бизнес-проекты, обещая быструю и крупную прибыль.
Одной из жертв афериста стала предпринимательница из Санкт-Петербурга, которая доверила ему семь миллионов рублей. Чтобы усыпить бдительность, мужчина сначала выплатил ей более 750 тысяч рублей под видом процентов, после чего прекратил выходить на связь.
В ходе расследования была установлена причастность фигуранта как минимум к 23 преступным эпизодам. Он был задержан в Тульской области и помещен под домашний арест.
Как сообщила Ирина Волк, предварительное расследование завершено. Уголовное дело уже направлено в Тверской районный суд Москвы, где вскоре начнется его рассмотрение.