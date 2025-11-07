Воронежская УК ответит за постоянные залития канализацией подвала многоэтажки

Канализационные воды длительное время заливают подвал многоэтажного дома № 70 по улице Ростовской в Воронеже и даже достигают расположенной на первом этаже квартиры, где проживает участник СВО. Мужчина пожаловался на проблему на приеме у спикера облдумы. Оттуда сообщение передали в жилинспекцию области.
Инспекторы выехали на место вместе с сотрудниками водоканала и провели обследование подвала, а также дворовых колодцев канализации. На момент проверки дворовая система водоотведения находилась в работоспособном состоянии, нарушений не было выявлено.
А вот в подвале выявили нарушение теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения. На момент проверки ООО УК «Стабильность», которая обслуживает дом, меняла аварийный участок трубопровода в квартире ветерана боевых действий. И одновременно — участок канализации в подвале. В ближайшее время УК проведет в подвале дезинфекцию.
ГЖИ выдало обслуживающей дом организации предписание об устранении выявленных нарушений. А представителя УК вызвали для составления протокола.