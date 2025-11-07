Воронежская УК ответит за постоянные залития канализацией подвала многоэтажки

Канализационные воды длительное время заливают подвал многоэтажного дома № 70 по улице Ростовской в Воронеже и даже достигают расположенной на первом этаже квартиры, где проживает участник СВО. Мужчина пожаловался на проблему на приеме у спикера облдумы. Оттуда сообщение передали в жилинспекцию области.