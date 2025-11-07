Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае 24-летняя девушка предстанет перед судом за смертельное ДТП

Уголовное дело уже направлено в Чайковский городской суд.

Источник: пресс-служба краевой прокуратуры

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней девушки, по вине которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 8 июня 2025 года женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» двигалась по дороге «Кукуштан-Чайковский» и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай».

В результате столкновения пассажир «Лады Калины» погиб на месте, а пассажир «Ниссана Кашкая» скончался в отделении реанимации больницы.

Уголовное дело уже направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.