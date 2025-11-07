В Пермском крае 24-летняя девушка предстанет перед судом за смертельное ДТП

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней девушки, по вине которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 8 июня 2025 года женщина за рулем автомобиля «Лада Калина» двигалась по дороге «Кукуштан-Чайковский» и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Ниссан Кашкай».
В результате столкновения пассажир «Лады Калины» погиб на месте, а пассажир «Ниссана Кашкая» скончался в отделении реанимации больницы.
Уголовное дело уже направлено в Чайковский городской суд для рассмотрения по существу.