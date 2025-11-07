В Самаре 11 участников ОПГ лишили свободы за 100 свертков с наркотиками

В зависимости от роли и степени участия суд лишил их свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев. Десять участников ОПГ будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а один — в колонии общего режима. Также в доход государства конфисковали их телефоны.