В Самаре 11 участников ОПГ лишили свободы за 100 свертков с наркотиками

В Самаре осудили 11 участников организованной преступной группы, которая пыталась распространять наркотики. Они хотели сбыть через тайники-закладки на территории региона 100 свертков. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«С октября 2023-го по июль 2024-го мужчины закупили оптовую партию наркотического средства. Позже они увеличили объем запрещенного вещества с помощью дополнительных примесей и расфасовали его на мелкие партии», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 3,5 кг тяжелого наркотика. Всех мужчин признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах.
В зависимости от роли и степени участия суд лишил их свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев. Десять участников ОПГ будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а один — в колонии общего режима. Также в доход государства конфисковали их телефоны.