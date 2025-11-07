Ричмонд
Уралец получил 9 лет за убийство приятеля из-за детской игры

Туринский районный суд вынес приговор по делу об убийстве в процессе застолья, правда, повод для преступления был нетипичный — проигрыш в детской забаве.

Источник: Российская газета

Дело был в мае, когда фигурант несколько дней провел в компании товарища и его знакомой.

«В какой-то момент мужчины заскучали и решили сыграть на интерес в “камень, ножницы, бумага”. Победитель получал право либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека», — рассказали в Свердловском областном суде.

Когда второй участник проиграл, приятели поссорились, фигурант схватил со стола кухонный нож и трижды ударил им оппонента. Опомнившись, он вызвал «скорую», раненого госпитализировали, но спасти не смогли — он умер в больнице.

«В суде уралец не отрицал нанесения ножевых ранений, но пояснил, что не желал смерти потерпевшему. Суд признал его виновным по статье “убийство” и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима», — передает инстанция.