Уралец получил 9 лет за убийство приятеля из-за детской игры

Дело был в мае, когда фигурант несколько дней провел в компании товарища и его знакомой.
«В какой-то момент мужчины заскучали и решили сыграть на интерес в “камень, ножницы, бумага”. Победитель получал право либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека», — рассказали в Свердловском областном суде.
Когда второй участник проиграл, приятели поссорились, фигурант схватил со стола кухонный нож и трижды ударил им оппонента. Опомнившись, он вызвал «скорую», раненого госпитализировали, но спасти не смогли — он умер в больнице.
«В суде уралец не отрицал нанесения ножевых ранений, но пояснил, что не желал смерти потерпевшему. Суд признал его виновным по статье “убийство” и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима», — передает инстанция.