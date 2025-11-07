Экс-мэра воронежского Борисоглебска Пищугина отпустили из-под домашнего ареста

Уголовное дело было возбуждено по материалам воронежского УФСБ. Следствие считает, что в августе 2022 года Андрей Пищугин через подчиненных поручил директору Борисоглебского драмтеатра имени Чернышевского включить в аукционную документацию заведомо ложные сведения. Речь идет о сокрытии статуса здания театра как объекта культурного наследия (ОКН) и неуказании требований к участникам торгов о наличии лицензии на работы с ОКН. В итоге, по версии следствия, некачественный ремонт привел к нарушению архитектурного облика театра и неправомерному расходованию бюджетных средств.