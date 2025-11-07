Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области нашли и наказали сбившего котенка водителя

О нарушении сообщили в полицию очевидцы.

Источник: Комсомольская правда

Жители воронежского города Лиски прислали в чат-бот @Bespredelu_net36_bot видео, запечатлевшее момент наезда водителя «Митсубиси Паджеро» на котенка. Животное выбежало прямо под колеса внедорожника, который несся на огромной скорости по частному сектору.

— Просим привлечь к ответственности водителя, который управляя транспортным средством нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на животное и не остановившись скрылся с места ДТП, оставив животное умирать в муках! — таким эмоциональным призывам снабдил автор видео свое обращение.

Горожане добавили, что по этой улице ходят дети со школы, и попросили принять меры к нарушителю.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили водителя автомобиля «Митсубиси Паджеро», оставившего место ДТП. Им оказался 54-летний местный житель.

На нарушителя составили административный материал, его грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.