Суд в США оправдал бросившего сэндвич в полицейского

Инцидент произошел во время демонстрации против решения президента США Дональда Трампа ввести в Вашингтон силы Национальной гвардии. Шон Данн вступил в перепалку с сотрудниками пограничной патрульной службы. Он назвал их «фашистами» и заявил, что «не хочет, чтобы они находились в его городе», а потом бросил в одного из них сэндвич и убежал.