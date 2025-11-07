Пермского фотографа, осужденного за госизмену, этапировали в Архангельскую область

Григорий Скворцов в декабре прошлого года письменно ответил на вопросы проекта «Первый отдел» (внесен в реестр иностранных агентов). По его утверждению, претензии контрразведчиков касаются его взаимодействия с неким американским журналистом. Ему фотограф передал некоторые схемы, касающиеся расположения спецобъектов в Москве. Как сообщил господин Скворцов, эти документы он приобрел у автора книги «Советские “Секретные бункеры”: городская специальная фортификация 1930−1960-х годов» Дмитрия Юркова. Осужденный говорит, что речь идет о рассекреченных документах, к которым автор книги получил доступ в архивах. Своей вины в совершении преступления Григорий Скворцов не признал.