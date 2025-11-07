Ричмонд
В Бурятии грузовик слетел с моста в реку

УЛАН-УДЭ, 7 ноя — РИА Новости. Грузовик слетел с моста в реку в Кяхтинском районе Бурятии, ведутся поиски водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной ГИБДД.

По данным собеседника агентства, ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии.

«По предварительным данным, сегодня утром 61-летний водитель автомобиля Volvo, следуя по технологической автодороге со стороны села Окино-Ключи Бичурского района республики Бурятия в направлении поселка Хоронхой Кяхтинского района республики Бурятия, не справившись с управлением ТС, совершил съезд с моста в реку Чикой, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автомобиль ушел под воду. В настоящее время ведутся поиски водителя», — сказал он.

В пятницу в Бурятии идет сильный снегопад. В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах на федеральной трассе «Байкал» полиция ограничила движение для большегрузов. Снегопад стал причиной дорожного коллапса в столице Бурятии городе Улан-Удэ: количество ДТП увеличилось вдвое, общественный транспорт ходит с опозданием, горожане стоят в 9-балльных пробках.