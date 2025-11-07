В Бурятии грузовик слетел с моста в реку

«По предварительным данным, сегодня утром 61-летний водитель автомобиля Volvo, следуя по технологической автодороге со стороны села Окино-Ключи Бичурского района республики Бурятия в направлении поселка Хоронхой Кяхтинского района республики Бурятия, не справившись с управлением ТС, совершил съезд с моста в реку Чикой, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автомобиль ушел под воду. В настоящее время ведутся поиски водителя», — сказал он.