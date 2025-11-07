Водитель-рецидивист на Audi сбил школьника при обгоне в Петербурге

Накануне, 6 ноября, у дома 51 на улице Дорога в Каменку в Приморском районе произошла серьезная авария. 24-летний водитель Audi, совершая обгон, наехал на 16-летнего школьника, ехавшего в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В результате дорожного происшествия подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.
Полиция немедленно начала проверку. Она показала, что только в 2025 году водителя иномарки привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения 16 раз. Почему произошло роковое столкновение, выяснят правоохранители.
