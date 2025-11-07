В Первоуральске мужчину осудили за мошенничество на 2 млн рублей

Житель Челябинской области Магомедарил И. получил шесть лет колонии строгого режима за хищение двух миллионов рублей у пожилого жителя Первоуральска. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Его признали виновным в мошенничестве в составе организованной группы. По данным следствия, в январе он приехал в Первоуральск и забрал у мужчины деньги. Затем уехал в Екатеринбург, где его задержали при попытке обменять деньги на криптовалюту.
Деньги пенсионеру вернули. Подсудимый не признал за собой вины. Тем не менее, в ходе следствия и суда она была доказана. Приговор пока не вступил в силу.