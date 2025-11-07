В Миассе задержали двух подростков за угон автомобиля из автосервиса

В Миассе Челябинской области сотрудники полиции задержали двух местных жителей 17 и 18 лет, подозреваемых в угоне автомобиля «Хендай Гетц» с территории частного автосервиса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.