В Миассе задержали двух подростков за угон автомобиля из автосервиса

Юным угонщикам 17 и 18 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Миассе Челябинской области сотрудники полиции задержали двух местных жителей 17 и 18 лет, подозреваемых в угоне автомобиля «Хендай Гетц» с территории частного автосервиса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, молодые люди повредили ограждение автосервиса, нашли в салоне ключи и уехали на автомобиле кататься. Их задержали в ходе совместной операции уголовного розыска и ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Проводится дальнейшее расследование. Машина была возвращена владельцу.