В Сызрани работник железной дороги похитил 25 тонн щебня

В Сызрани будут судить за растрату чужого имущества работника АО «РЖДстрой». Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. Следствие полагает, что в августе 2025 года сызранец похитил 25 тонн щебня, который был нужен для производственной деятельности.
«Щебень он реализовал третьему лицу, чем причинил ущерб АО “РЖДстрой” в размере свыше 32 тысяч рублей», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры.
Эту аферу пресекли сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело будет рассматривать Сызранский городской суд.