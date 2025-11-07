Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани работник железной дороги похитил 25 тонн щебня

В Самарской области будут судить железнодорожника за растрату.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани будут судить за растрату чужого имущества работника АО «РЖДстрой». Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. Следствие полагает, что в августе 2025 года сызранец похитил 25 тонн щебня, который был нужен для производственной деятельности.

«Щебень он реализовал третьему лицу, чем причинил ущерб АО “РЖДстрой” в размере свыше 32 тысяч рублей», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры.

Эту аферу пресекли сотрудники транспортной полиции. Уголовное дело будет рассматривать Сызранский городской суд.