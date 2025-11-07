В Сызрани работник железной дороги похитил 25 тонн щебня

В Сызрани будут судить за растрату чужого имущества работника АО «РЖДстрой». Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. Следствие полагает, что в августе 2025 года сызранец похитил 25 тонн щебня, который был нужен для производственной деятельности.