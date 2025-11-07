В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста

В ходе работы с 2020 года специальной следственно-оперативной группы было установлено, что долгое время члены вооруженной банды следили за Кирсановым: утром 17 мая 2001 года Александр Штингер и Иван Курпишев прибыли к гаражу потерпевшего на территории ГСК № 28 в Кургане, где, используя металлическую дубинку, его убили. Из гаража и автомобиля они забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста, тело вывезли из кооператива, а автомобиль Кирсанова переместили к зданию, где он работал. В 2021 году в ходе проведенных судебных экспертиз на чехлах сидений автомобиля были обнаружены биологические следы фигурантов. Оба обвиняемых были задержаны в 2021 году.