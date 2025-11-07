Ричмонд
Челябинская пенсионерка, попавшая под колеса иномарки, получит 600 тысяч рублей

Жительница Еманжелинска осуждена за наезд на пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

Еманжелинский городской суд вынес приговор женщине, которая за рулем Toyota Camry сбила 86-летнюю пенсионерку. Виновница ДТП не только получила срок, но и должна выплатить крупную компенсацию. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

— Потерпевшей причинены травмы в виде перелома бедренной кости и шейки плечевой кости, она перенесла две операции и длительную реабилитацию, получив тяжкий вред здоровью, — уточнили в надзорном ведомстве.

ДТП произошло в июле прошлого года в поселке Красногорский. 40-летняя женщина за рулем Toyota Camry сдавала назад на парковке возле магазина, но не обратила внимание на пенсионерку. В результате бабушка попала под колеса и получила травмы.

По решению суда виновница приговорена к году ограничения свободы. Также она выплатит пострадавшей 635 тысяч рублей за моральный вред и потраченные на лекарства деньги.