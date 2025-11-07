Водитель легковушки оказался зажат в машине после ДТП под Севастополем

В ДТП под Севастополем спасатели деблокировали из машины пострадавшего водителя. Авария случилась вблизи села Широкое.
Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, выехал за пределы проезжей части и оказался в кювете. В результате его зажало в салоне, который подвергся деформации, и он не мог самостоятельно выбраться.
На место происшествия быстро прибыла дежурная смена пожарно-спасательной части села Павловка. Спасатели стабилизировали автомобиль и начали освобождать водителя. Они аккуратно убрали поврежденные элементы салона, извлекли пострадавшего из машины, уложили на жесткие носилки и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Мужчина находится в больнице, подробности его состояния пока не известны.