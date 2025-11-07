Ричмонд
В центре Воронежа электроскутер столкнулся с легковушкой

Водителя электроскутера увезли в больницу.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, 7 ноября у дома № 53 по улице Плехановской в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Примерно в 14:10 «КИА Церато» под управлением 71-летнего мужчины столкнулся с электроскутеом под управлением 33-летнего местного жителя. В результате аварии водителя электроскутера с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.

— Работающие на месте происшествия автоинспекторы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, — добавили в полиции.