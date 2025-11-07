Била руками и ремнем: омичку будут судить за истязание собственного сына

Прокуратура Черлакского района направила в суд уголовное дело местной жительницы. 41-летнюю женщину из седа Елизаветинка обвиняют в истязании с особой жестокостью.
По версии следствия, селянка измывалась над собственным сыном. Летом нынешнего года она неоднократно избивала 6-летнего мальчика руками и ремнем и надолгое время оставляла в углу.
По инициативе СУ СКР по Омской области, дети у жестокой мамаши были изъяты. Кроме того, следственными органами было внесено представление в полицию об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Максимальная санкция статьи, по которой будут судить омичку, предусматривает до семи лет лишения свободы.