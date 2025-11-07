Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре пенсионерка упала в яму и умерла в ней спустя 4 дня

Дочка женщины ищет справедливого наказания для виновных.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре в Октябрьском районе вдоль проезжей части 5 просеки между профилакторием «Фрунзенец» по Советской Армии (241) и домом по улице 22 го Партсьезда (198) в провале обнаружили бабушку 1947 года рождения.

Она потерялась 3 сентября, а 7 сентября нашли ее тело. Однако, по словам родных, была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что скончалась пенсионерка именно 7 числа.

Во время падения она получила перелом плечевой кости и ушибла голову, но травмы были не смертельные. Тем не менее, из-за глубокого провала бабушку никто не слышал и не видел, поэтому все ее крики о помощи остались не услышанными.

Дочь погибшей женщины намерена добиться наказания для тех, кто, по ее мнению, виновен в смерти ее матери.