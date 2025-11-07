В Самаре пенсионерка упала в яму и умерла в ней спустя 4 дня

В Самаре в Октябрьском районе вдоль проезжей части 5 просеки между профилакторием «Фрунзенец» по Советской Армии (241) и домом по улице 22 го Партсьезда (198) в провале обнаружили бабушку 1947 года рождения.
Она потерялась 3 сентября, а 7 сентября нашли ее тело. Однако, по словам родных, была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что скончалась пенсионерка именно 7 числа.
Во время падения она получила перелом плечевой кости и ушибла голову, но травмы были не смертельные. Тем не менее, из-за глубокого провала бабушку никто не слышал и не видел, поэтому все ее крики о помощи остались не услышанными.
Дочь погибшей женщины намерена добиться наказания для тех, кто, по ее мнению, виновен в смерти ее матери.