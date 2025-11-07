Авария обесточила сорок улиц в Евпатории

Электричества нет на площади Металлистов, улицы Первая, Вторая и Третья Поперечные, Больничная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная.
Кроме того, света нет на переулках Больничном, Вольном, Красноармейском, Летном, Ломанном, Музейном, Пляжном, Поворотном, Промышленном, Типографском, Тухачевского, Училищном и в тупике Матвеева.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — проинформировали в компании.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.