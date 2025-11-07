Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария обесточила сорок улиц в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Сорок улиц и переулков в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Электричества нет на площади Металлистов, улицы Первая, Вторая и Третья Поперечные, Больничная, Дмитрия Ульянова, Караева, Караимская, Красная, Красноармейская, Короткая, Лиманная, Металлистов, Немичевых, Перекопская, Петриченко, Поворотная, Революции, Симферопольская, Слободская, Средняя, Степовая, Тухачевского, Тучина, Училищная, Хлебная.

Кроме того, света нет на переулках Больничном, Вольном, Красноармейском, Летном, Ломанном, Музейном, Пляжном, Поворотном, Промышленном, Типографском, Тухачевского, Училищном и в тупике Матвеева.

«Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — проинформировали в компании.

Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.