Вертолет с туристами разбился в Дагестане, четверо погибли

В Дагестане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились туристы. В результате трагедии погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.
«В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — цитирует собеседника агентство.
Как пишет телеграм-канал SHOT, разбившийся борт — Ка-226 перевозивший туристов. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе республики, в районе поселка Ачи-Су.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.