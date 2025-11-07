Ричмонд
Вертолет с туристами разбился в Дагестане, четверо погибли

Вертолет с туристами разбился в Карабудахкентском районе Дагестана. По данным регионального Минздрава, четыре человека погибли, еще трое — тяжело ранены.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Дагестане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились туристы. В результате трагедии погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

«В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — цитирует собеседника агентство.

Как пишет телеграм-канал SHOT, разбившийся борт — Ка-226 перевозивший туристов. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе республики, в районе поселка Ачи-Су.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.