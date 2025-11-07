Вертолет с туристами разбился в Дагестане, четверо погибли

В Дагестане потерпел крушение вертолет, на борту которого находились туристы. В результате трагедии погибли четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.