Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

️Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома между Турцией и Сочи

Паром Seabridge, вышедший из турецкого Трабзона 5 ноября, спустя сутки ожидания получил разрешение на вход в порт Сочи. Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения является преждевременным: вопрос безопасности не решен.

Источник: РИА "Новости"

Власти Кубани считают, что запуск паромного сообщения между Сочи и Трабзоном является преждевременным, сообщил представитель администрации региона.

«Вопросы обеспечения безопасности не решены и остаются актуальными», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Паром вышел из турецкого порта в первый за 14 лет рейс до Сочи в 21:10 мск 5 ноября, на судне — 18 россиян и два гражданина Турции.

По данным АТОР, паром не смог высадить пассажиров в сочинском порту, так как у него не было разрешения на заход в российские воды. Днем 7 ноября паром получил разрешение зайти в порт, он ждал этого почти сутки, сообщил РБК генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, «часов в 15 пассажиры смогут высадиться».

Паромное сообщение с Турцией было прервано в 2011 году. До этого оно существовало с 1993 года. Изначально его перезапуск планировался на 2024 год, но сроки переносились. Летом ООО «СВС Шиппинг» совместно с турецкими партнерами получило разрешение Росморречфлота на регистрацию линии Seabridge.

В октябре тестовый рейс парома Seabridge власти Кубани признали небезопасным. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что «на всех предварительных встречах вместе с профильными ведомствами и органами безопасности доносилась эта позиция», однако выход парома был осуществлен без согласования.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше