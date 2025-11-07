️Власти Кубани сочли преждевременным запуск парома между Турцией и Сочи

По данным АТОР, паром не смог высадить пассажиров в сочинском порту, так как у него не было разрешения на заход в российские воды. Днем 7 ноября паром получил разрешение зайти в порт, он ждал этого почти сутки, сообщил РБК генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, «часов в 15 пассажиры смогут высадиться».