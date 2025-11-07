Местные жители пожаловались в полицию на дебошира, который агрессивно себя вел и громко ругался. Прибывшие на вызов сотрудники МВД попытались утихомирить нарушителя спокойствия, а затем увезти с собой в отделение. Однако разбушевавшийся горожанин явно имел другие планы. Он попытался сбежать, а когда стражи правопорядка его настигли, использовал перцовый баллончик, распылив его содержимое в лицо одному из полицейских. В результате сотрудник получил химический ожог конъюнктивы и роговицы левого глаза.
Семилукский районный суд рассмотрит уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Назначено судебное заседание по данному делу.
Житель Семилук предстанет перед судом за нападение с перцовым баллончиком на полицейского
29-летний житель Воронежской области предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. В пресс-службе Семилукского райсуда рассказывают, что речь идет об инциденте, который произошел в середине мая во дворе многоквартирного дома на улице Пушкинской.
