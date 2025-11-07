Разлив нефти обнаружили в акватории Фонтанки в Петербурге

В акватории реки Фонтанки в Петербурге обнаружили разлив нефтепродуктов. На место выехали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
— По предварительной информации, 7 ноября загрязнение зафиксировали на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста, — говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры установят, что стало причиной для разлива нефтепродуктов, а также проверят исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. К слову, на опубликованных кадрах видно, что радужная пленка на поверхности реки видна достаточно хорошо.
