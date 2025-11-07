Разлив нефти обнаружили в акватории Фонтанки в Петербурге

Сотрудники прокуратуры установят, что стало причиной для разлива нефтепродуктов, а также проверят исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. К слову, на опубликованных кадрах видно, что радужная пленка на поверхности реки видна достаточно хорошо.