Разлив нефти обнаружили в акватории Фонтанки в Петербурге

После ЧП на реке в Северной столице начали проверку.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В акватории реки Фонтанки в Петербурге обнаружили разлив нефтепродуктов. На место выехали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

— По предварительной информации, 7 ноября загрязнение зафиксировали на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста, — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры установят, что стало причиной для разлива нефтепродуктов, а также проверят исполнение природоохранного законодательства и соблюдение требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. К слову, на опубликованных кадрах видно, что радужная пленка на поверхности реки видна достаточно хорошо.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала об итогах осеннего месячника в Северной столице. За минувший октябрь сотрудники коммунальных служб и горожане высадили более 5,8 тысячи новых деревьев и 27,6 тысячи кустарников.