«Сердце стало биться медленнее, потерял сознание»: Супруг бизнес-леди, погибшей в салоне красоты Кишинева утверждает, что его пытались отравить — чтобы замолчал

«Сердце стало биться медленнее, я потерял сознание. Повезло, что машина не разбилась. Если она видит, что я не торможу, она сама резко тормозит. Я пытался добраться до работы, мне нужно было пройти около 300 метров, и за это время я несколько раз терял сознание. Помогла моя работница. Мне поставили капельницу, и я очнулся примерно через три часа. Я подумал, — что мне дали какой-то наркотик, чтобы я попал в аварию, но анализы на наркотики ничего не нашли. Врач сказал, что это скорее всего клофелин или пропофол, но скорее всего мы ничего не найдем», — поделился Роман.