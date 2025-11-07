«Сердце стало биться медленнее, потерял сознание»: Супруг бизнес-леди, погибшей в салоне красоты Кишинева утверждает, что его пытались отравить — чтобы замолчал

Роман Бабуцки, муж бизнес-леди, погибшей в салоне красоты сообщил, что его пытались отравить.
После встречи с ключевой свидетельницей по делу, администратором салона Dr Serebrova Алиной Гогуа, он выпил в машине чай и воду, и через 20 минут ему стало плохо.
«Сердце стало биться медленнее, я потерял сознание. Повезло, что машина не разбилась. Если она видит, что я не торможу, она сама резко тормозит. Я пытался добраться до работы, мне нужно было пройти около 300 метров, и за это время я несколько раз терял сознание. Помогла моя работница. Мне поставили капельницу, и я очнулся примерно через три часа. Я подумал, — что мне дали какой-то наркотик, чтобы я попал в аварию, но анализы на наркотики ничего не нашли. Врач сказал, что это скорее всего клофелин или пропофол, но скорее всего мы ничего не найдем», — поделился Роман.
По делу было начато расследование, но, так как на записях камер видеонаблюдения ничего подозрительного не обнаружили, оно было приостановлено.
Напомним, что девушка скончалась после посещения салона красоты в Кишиневе. Трагедия произошла днем 30 января в салоне на проспекте Штефана чел Маре после проведения косметологической процедуры под названием «Морфиус».
Обстоятельства трагедии выясняются, заведено уголовное дело.
В уголовном деле по факту незаконной медицинской деятельности обвиняются анестезист Екатерина Манюк и её коллега Наталья Сакалюк. По словам прокурора Штефана Чуперки, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть была вызвана эмболией с попаданием в кровь и внутренние органы кислотофильного вещества, вызвавшего остановку сердца.
