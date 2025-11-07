Рыбака из Пермского края нашли мертвым в Башкирии: спасатели рассказали, что произошло

Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 3 ноября, во время ночной рыбалки. Двое мужчин из-за неосторожности выпали из лодки, когда встали на ее край. Один из рыбаков сумел самостоятельно добраться до берега, а второй, к сожалению, утонул.