Рыбака из Пермского края нашли мертвым в Башкирии: спасатели рассказали, что произошло

В Башкирии завершились поиски рыбака, утонувшего в озере Лабода в Краснокамском районе. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, на пятый день поисковых работ водолазы обнаружили и извлекли из воды тело 41-летнего жителя Пермского края.
Трагический инцидент произошел в минувший понедельник, 3 ноября, во время ночной рыбалки. Двое мужчин из-за неосторожности выпали из лодки, когда встали на ее край. Один из рыбаков сумел самостоятельно добраться до берега, а второй, к сожалению, утонул.
Госкомитет по ЧС выразил соболезнования семье и близким погибшего. В связи с произошедшим спасатели напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах, особенно в осенне-зимний период.
