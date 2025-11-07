Глава СКР взял на контроль расследование дела о непригодном жилье для сирот из Междуреченска

Перед этим в интернете появилось сообщение о том, что в 2025 году детям-сиротам предоставили жилье на улице Парковой в поселке городского типа Междуреченск. Здание, введенное в эксплуатацию в декабре 2024 года, оказалось непригодным для проживания: в нем нет отопления, газа и электричества, а ремонт не закончен. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.